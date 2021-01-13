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Общество

Псковичи могут добровольно сдать оружие за вознаграждение

Жители Псковской области могут сдать оружие за вознаграждение, сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Постановлением администрации Псковской области установлены размеры денежного вознаграждения за добровольную сдачу оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Для этого необходимо обратиться в органы внутренних дел для проведения криминалистической экспертизы и получения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по факту добровольной выдачи оружия. При обращении в подразделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии заявление для проведения проверки будет перенаправлено в полицию.

Для принятия решения о выплате денежного вознаграждения необходимо предоставить в Управление делами администрации Псковской области следующие документы: копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с добровольной сдачей оружия, выданную органами внутренних дел; письменное заявление о выплате денежного вознаграждения с указанием банковских реквизитов кредитной организации и номера текущего счета, открытого в этой кредитной организации, для безналичного перечисления денежного вознаграждения; копию паспорта заявителя; копию свидетельства о постановке на налоговый учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации; копию страхового свидетельства государственного пенсионного страхования гражданина; анкету для удержания подоходного налога с выплачиваемой суммы денежного вознаграждения.

Выплата за одну единицу стрелкового оружия составляет до 6 000 рублей, за боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства до 3 000 рублей за одну штуку. 

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