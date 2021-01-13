Ассортимент псковских ярмарок должен расшириться – Елена Павлова

17:22, 13 января 2021, ПАИ

Директор муниципального предприятия «Парки и ярмарки города Пскова» Елена Павлова отметила, что ассортимент ярмарок в Пскове должен расшириться. Об этом она заявила в эфире ПАИ-live 13 января.

«Сейчас работаем над ассортиментом товара, который представляют на ярмарке, стараемся больше привлечь сувенирную продукцию, в том числе псковского производства», - подчеркнула Елена Павлова.

В этом году было представлено множество интересных товаров из Белоруссии и Санкт-Петербурга.

«От продуктов все равно никуда не уйти, стараемся, чтобы и этот вид товара был представлен на уровне», - отметила Елена Павлова, добавив, что, несмотря на сложный финансовый год, к работе подходят с душой.