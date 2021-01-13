Блогеры с детьми активно посещали Псковскую область в 2020 году

17:40, 13 января 2021, ПАИ

Псковскую область в 2020 году активно посещали блогеры с детьми. Об этом рассказала исполняющая обязанности директора Туристского информационного центра Псковской области Елена Матин в эфире проекта ПАИ-live 13 января.

«В 2020 году мы развивали детский туризм, организовали большой семейный блок-тур по развитию семейного туризма Псковской области», – рассказала Елена Матин, добавив, что в ушедшем году регион посещали блогеры с семьями и детьми, которым показывали различные туристические объекты, верёвочные парки, хутора, фермы.

Дети принимали активное участие в мастер-классах, посещали музей ретротехники и музей «Льняная губерния».

«Приезжие испытывали восторг и желание приехать сюда еще, – добавила спикер. – Надеюсь, что в этом году поток туристов станет еще больше, а не уменьшится».