Елена Матин рассказала о трендах в туризме

17:43, 13 января 2021, ПАИ

О трендах в туризме рассказала исполняющая обязанности директора Туристского информационного центра Псковской области Елена Матин в эфире проекта ПАИ-live 13 января.

«В этом году мы планируем рассказать об усадьбах Псковской области, не обойти вниманием гастрономические возможности, ведь у нас есть традиционная псковская русская кухня», - отметила Елена Матин.

Кроме того, по словам спикера, будет уделено внимание экологическому туризму.

«Это тренд, особенно после пандемии, когда у многих подорвано здоровье, - подчеркнула Матин. – В Псковской области есть памятники природы, экологические тропы, тропы здоровья».

Основной целью Туристского информационного центра является информирование туристов и жителей города о возможностях отдыха и досуга.

«Возможностей много – Талабские острова, усадьба Ореховно, Себеж, Полистовье, экофермы и хутора», - отметила Елена Матин.