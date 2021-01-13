Итоги турсезона-2020 и туристические тренды — комментарий Елены Матин

17:36, 13 января 2021, ПАИ

И. о. директора регионального Туристского информационного центра Елена Матин в эфире ПАИ-live 13 января прокомментировала итоги работы в 2020 году, включая новогодние праздники.

Также она рассказала о новых маршрутах, экспозициях, кафе и ресторанах с эксклюзивной псковской кухней и других туристических продуктах Псковской области, доступных для гостей региона и местных жителей в период пандемии. А также о трендах в туризме, на которые откликается Псковская область.

Трансляция ведётся на сайте Псковского агентства информации и на YouTube-канале ПАИ.