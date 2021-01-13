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Общество

Более шести тонн говядины не пропустили через границу в Невельском районе

9 января в деревне Лобок Невельского района на российско-белорусском участке границы инспектор Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям выявил нарушения при досмотре 6,4 тонны охлаждённой бескостной говядины. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Мясо везли автомобильным транспортом из Минской области Белоруссии в Санкт-Петербург в адрес компании, занимающейся оптовой торговлей мясом и мясными продуктами.

Специалисты ведомства выявили несоответствие информации о дате выработки продукции, сроках годности, заявленных в ветеринарном сертификате Таможенного союза и в удостоверении качества и безопасности.

Перемещение говядины по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлен акт о возврате груза, подчеркнули в Россельхознадзоре.   

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