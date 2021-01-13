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Общество

Придут холода – как поведёт себя коронавирус? Мнение вирусолога

Алексей Аграновский. Фото скан из видео


Доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский оценил влияние морозов на заболеваемость COVID-19.

По мнению медика, вероятность того, что холодная погода может увеличить или уменьшить скорость распространения коронавируса, невелика, поскольку заражение чаще всего происходит не на открытом воздухе.

«Заражение в основном происходит в метро, где температура постоянная. В силу этих обстоятельств не повлияют низкие температуры на ускорение распространения вируса, значительно по крайней мере», – сказал Аграновский в комментарии телеканалу «Звезда».

При этом он отметил, что в тепле вирус функционирует хуже, так как патоген дезактивируется после высыхания капли жидкости, в которой он передаётся от носителя.
 

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