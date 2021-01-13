Придут холода – как поведёт себя коронавирус? Мнение вирусолога
Доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский оценил влияние морозов на заболеваемость COVID-19.
По мнению медика, вероятность того, что холодная погода может увеличить или уменьшить скорость распространения коронавируса, невелика, поскольку заражение чаще всего происходит не на открытом воздухе.
«Заражение в основном происходит в метро, где температура постоянная. В силу этих обстоятельств не повлияют низкие температуры на ускорение распространения вируса, значительно по крайней мере», – сказал Аграновский в комментарии телеканалу «Звезда».
При этом он отметил, что в тепле вирус функционирует хуже, так как патоген дезактивируется после высыхания капли жидкости, в которой он передаётся от носителя.