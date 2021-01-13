Ледяной дождь сдвинул сроки освещения улицы Дружбы в Великих Луках

20:27, 13 января 2021, ПАИ

25 декабря в комментариях под одним из постов, размещённых в группе администрации города Великие Луки, неравнодушная жительница обратилась с просьбой восстановить уличное освещение на улице Дружбы, пишет «Великолукская правда. Новости».

28 декабря после рассмотрения вопроса жительницу города проинформировали, что в настоящее время ООО «Светосервис» выполняет работы по ремонту линии уличного освещения, срок окончания которых – конец декабря 2020 года. Однако, по полученной администрацией города информации, в указанный срок освещение восстановлено не было.

О причинах возникшей задержки рассказал и. о. первого заместителя главы администрации города Великие Луки Валерий Астраханцев: «Мы всегда проводили и проводим открытую политику в общении с жителями, реагируем на обращения, поступающие в администрацию, в том числе через социальные сети. На момент поступления данного конкретного обращения договор с подрядной организацией на ремонт линий уличного освещения на участке улицы Дружбы был уже заключён. Переговорив с подрядчиком, мы поставили задачу в кратчайшие сроки выполнить ремонтные работы, хотя срок договора по этой линии заканчивается 30 января 2021 года. Подрядчик нас уверил, что первоочередной объём работ будет проведён в ближайшее время. Такой ответ заявителю мы и дали. Но в связи с тем, что с 29 декабря не только в городе и районе, но и во всей Псковской области сложились неблагоприятные погодные условия, сроки решения вопроса сдвинулись.

На протяжении нескольких дней в режиме онлайн организации, которые занимаются обслуживанием ЛЭП, были заняты устранением последствий ледяного дождя, затронувшего территорию всего региона.

Работа велась не только в городе, ведь на территории Великих Лук была самая благоприятная обстановка по сравнению со многими районами. Великолукские организации выезжали в соседние, порой не самые близкие районы и оказывали содействие другим муниципальным образованиям. Наш подрядчик нас известил, что из-за вот таких форс-мажорных обстоятельств сроки, которые он указывал, выдержать не удастся. На данный момент подрядная организация заверила, что на следующей неделе по окончании всех незапланированных мероприятий необходимые работы будут проведены».

В заключение Валерий Астраханцев добавил, что о завершении работ жители города будут проинформированы дополнительно. Ситуация находится под контролем.