В Пскове заработал первый проекционный пешеходный переход

20:55, 13 января 2021, ПАИ

В Пскове появился первый проекционный пешеходный переход. Об этом сообщили в областной администрации. Он установлен на улице Кузнецкой, между Кузнецким мостом и улицей Индустриальной. Средства на обустройство нового объекта в размере 300 тысяч рублей направлены из дорожного фонда Псковской области.

Проекционный пешеходный переход оборудован на предочаговом месте концентрации ДТП. Это значит, что на этом участке дороги уже случались аварии с наездом на пешеходов. Решение об установке было принято членами рабочей группы по безопасности дорожного движения в Псковской области.

Проекционный пешеходный переход – это проектор, который дублирует дорожную разметку, в данном случае «зебру». В проектор устанавливается линза, которая изготавливается под конкретную улицу, чтобы соблюсти геометрию дороги. Проектор запитан на опору освещения и включается одновременно с искусственным освещением в тёмное время суток.

По мнению специалистов, это действенный метод повышения безопасности дорожного движения. Проекцию видно в дождь, снег, туман и на загрязнённом покрытии. Она защищена от воздействия низких температур и воды, не требует ремонта и обслуживания и рассчитана на 3,5 года беспрерывной работы.

Сейчас проекционная «зебра» на улице Кузнецкой работает в тестовом режиме. Аналогичный пешеходный переход планируется оборудовать силами ГБУ ПО «Псковавтодор» и на одной из региональных дорог. Если подобная конструкция хорошо зарекомендует себя с точки зрения безопасности дорожного движения, то практика установки проекторов на дорогах Псковской области будет продолжена.