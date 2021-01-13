Актриса Ирина Пегова объяснила, что такое старый Новый год

22:18, 13 января 2021, ПАИ

Очень доступно и понятно значение старого Нового года объяснила актриса театра и кино Ирина Пегова в своём Instagram.

«Что такое старый Новый год?» – спрашивает меня дочь Татьяна. Этим вопросом я задавалась вплоть до 19 лет ( где я была, когда в школе это объясняли? или не было такой темы?), а для детишек этот праздник вообще непонятен.



А дело... только в переходе с юлианского на григорианский календарь. Поясняю для тех, кто не курсе или запамятовал.

Юлианским календарём пользовались ещё в Древнем Риме, а назвали его так в честь Юлия Цезаря. По юлианскому календарю три годя длятся 365 дней и четвёртый, високосный, – 366 дней. Но это не совсем точно. За четыре года набегает лишних 44 минуты 56 секунд. Может показаться, что это немного, но за тысячу лет реальное время весеннего равноденствия перестало совпадать с календарным. Ага! Как же определять дату Пасхи?

Более точный календарь появился при римском папе Григории XIII в 1582 году. Этот новый стиль стал называться григорианским. Григорианский календарь более точен, потому что високосных годов стало немножко меньше, всего 97 на 400 лет. Попытки перейти на григорианский календарь в России делались с XIX века, но всякий раз этому противодействовала Русская православная церковь.

В советской России григорианский календарь был введён с 14 февраля 1918 г. Даты по старому и новому стилю отставали тогда друг от друга на 13 суток. Но церковь продолжает жить по старому стилю. Именно по этой причине мы отмечаем Рождество 7 января, а католическое Рождество в Европе 25 декабря.

И Новый год мы сейчас отмечаем по григорианскому календарю 1 января, но старый праздник мы не забыли и стали называть его старым Новым годом. О счастье, у нас появился ещё один праздник!» – написала актриса в своём аккаунте.