В ВОЗ предрекли еще более тяжелый год пандемии коронавируса

08:19, 14 января 2021, ПАИ

Более тяжелый год пандемии коронавируса предсказали в ВОЗ. Об этом заявил директор программы по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан, пишет РИА Новости.

«Второй год пандемии может оказаться даже более тяжелым, учитывая динамику его распространения и некоторые проблемы, которые мы наблюдаем», - отметил Майкл Райан.

По данным, поступившим в ВОЗ за последние две недели, заболеваемость снова достигла пика. Специалист считает, что морозы и скопление людей внутри помещений, а также новые штаммы COVID-19 способствуют увеличению распространения инфекции.

По данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом во всем мире превысило 90 миллионов, почти два миллиона человек скончались.