0
09:34
Открыты две новые мутации коронавируса
20:44
«Королева» тауэрских воронов пропала в Лондоне. Зловещая легенда Великобритании может сбыться
15:20
Илон Маск назвал советского конструктора Королева великолепным
10:01
Изменения в структуре аппарата правительства утвердил Мишустин
16:14
Репортаж ПАИ рассматривался в Японии в качестве материала о вкладе в развитие айкидо
10:33
Псковская область представит Россию в рамках проекта «Балтийская еда от фермы до вилки»
22:18
В Старый Новый год к Земле приблизится астероид
Еще новости
Страна и мир

Открыты две новые мутации коронавируса

Два новых штамма коронавируса обнаружили ученые университета Огайо в США, один из видов вируса имеет сходства с «британским», а второй делает вирус более заразным. Об этом пишет РИА Новости.

По словам специалистов, первая мутация, похожая на «британскую», возникла уже в США. Другой штамм приобрел три генетические мутации, которые ранее не встречались вместе в SARS-Cov-2.

Ученые пока не могут утверждать, насколько широкое распространение получил новый штамм коронавируса. Второй вариант стал распространяться преимущественно в Колумбусе в конце декабря 2020 года — начале 2021-го.

По данным ученых, мутации, существующие во втором штамме, вероятно, делают вирус более заразным, повышая таким образом передачу заболевания от человека к человеку. Исследователи подчеркнули, что у них пока нет оснований полагать, что это повлияет на эффективность вакцин.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Довольны ли вы новогодним подарком?
Проголосовать >>>

Открыты две новые мутации коронавируса
14 января 2021
Открыты две новые мутации коронавируса
«Королева» тауэрских воронов пропала в Лондоне. Зловещая легенда Великобритании может сбыться
13 января 2021
«Королева» тауэрских воронов пропала в Лондоне. Зловещая легенда Великобритании может сбыться
Илон Маск назвал советского конструктора Королева великолепным
12 января 2021
Илон Маск назвал советского конструктора Королева великолепным
Изменения в структуре аппарата правительства утвердил Мишустин
12 января 2021
Изменения в структуре аппарата правительства утвердил Мишустин 1
Репортаж ПАИ рассматривался в Японии в качестве материала о вкладе в развитие айкидо
11 января 2021
Репортаж ПАИ рассматривался в Японии в качестве материала о вкладе в развитие айкидо
Псковская область представит Россию в рамках проекта «Балтийская еда от фермы до вилки»
11 января 2021
Псковская область представит Россию в рамках проекта «Балтийская еда от фермы до вилки»
В Старый Новый год к Земле приблизится астероид
10 января 2021
В Старый Новый год к Земле приблизится астероид
Эксперты прогнозируют после праздников рост числа заболевших коронавирусом
10 января 2021
Эксперты прогнозируют после праздников рост числа заболевших коронавирусом

Идет загрузка...