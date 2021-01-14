Открыты две новые мутации коронавируса

09:34, 14 января 2021, ПАИ

Два новых штамма коронавируса обнаружили ученые университета Огайо в США, один из видов вируса имеет сходства с «британским», а второй делает вирус более заразным. Об этом пишет РИА Новости.

По словам специалистов, первая мутация, похожая на «британскую», возникла уже в США. Другой штамм приобрел три генетические мутации, которые ранее не встречались вместе в SARS-Cov-2.

Ученые пока не могут утверждать, насколько широкое распространение получил новый штамм коронавируса. Второй вариант стал распространяться преимущественно в Колумбусе в конце декабря 2020 года — начале 2021-го.

По данным ученых, мутации, существующие во втором штамме, вероятно, делают вирус более заразным, повышая таким образом передачу заболевания от человека к человеку. Исследователи подчеркнули, что у них пока нет оснований полагать, что это повлияет на эффективность вакцин.