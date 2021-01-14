0
08:57
Ученые предложили заражать добровольцев для проверки вакцин от коронавируса
07:36
Шесть очагов коронавируса остаются активными в Псковской области
07:00
Еще 274 человека заболели коронавирусом в Псковской области
00:51
Два псковских очага коронавирусной инфекции сняты с учёта Роспотребнадзора
23:59
В Пскове госпитализирована девушка из-за лобового столкновения двух легковых автомобилей на Алмазной, 4
22:38
Детский фонд в Пскове поздравил региональных журналистов с Днём печати
22:18
Актриса Ирина Пегова объяснила, что такое старый Новый год
Еще новости
Общество

Псковских военнослужащих начали прививать от COVID-19

В Псковском гвардейском десантно-штурмовом соединении начался первый этап вакцинации от COVID-19. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в группе информационного обеспечения Воздушно-десантных войск.

Первая партия из 300 доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник-V») поступила в соединение из Санкт-Петербурга в автомобиле с сохранением холодовой цепи.

Сначала привились военнослужащие отдельного медицинского отряда (аэромобильного) и медицинских подразделений воинских частей соединения. В числе первых вакцинирование пройдут и военнослужащие десантно-штурмовых (парашютно-десантных) и разведывательных подразделений.

Прививка первым компонентом вакцины будет проводиться по 16 января. Через 21 день с момента привития личному составу будет введен второй компонент.

До конца января в соединении ожидается поставка еще 1500 доз вакцины.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Довольны ли вы новогодним подарком?
Проголосовать >>>

Ученые предложили заражать добровольцев для проверки вакцин от коронавируса
14 января 2021
Ученые предложили заражать добровольцев для проверки вакцин от коронавируса
Шесть очагов коронавируса остаются активными в Псковской области
14 января 2021
Шесть очагов коронавируса остаются активными в Псковской области
Еще 274 человека заболели коронавирусом в Псковской области
14 января 2021
Еще 274 человека заболели коронавирусом в Псковской области
Два псковских очага коронавирусной инфекции сняты с учёта Роспотребнадзора
14 января 2021
Два псковских очага коронавирусной инфекции сняты с учёта Роспотребнадзора
В Пскове госпитализирована девушка из-за лобового столкновения двух легковых автомобилей на Алмазной, 4
13 января 2021
В Пскове госпитализирована девушка из-за лобового столкновения двух легковых автомобилей на Алмазной, 4
Детский фонд в Пскове поздравил региональных журналистов с Днём печати
13 января 2021
Детский фонд в Пскове поздравил региональных журналистов с Днём печати
Актриса Ирина Пегова объяснила, что такое старый Новый год
13 января 2021
Актриса Ирина Пегова объяснила, что такое старый Новый год
Псковский музей-заповедник продлевает праздники
13 января 2021
Псковский музей-заповедник продлевает праздники

Идет загрузка...