Псковских военнослужащих начали прививать от COVID-19

09:44, 14 января 2021, ПАИ

В Псковском гвардейском десантно-штурмовом соединении начался первый этап вакцинации от COVID-19. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в группе информационного обеспечения Воздушно-десантных войск.

Первая партия из 300 доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник-V») поступила в соединение из Санкт-Петербурга в автомобиле с сохранением холодовой цепи.

Сначала привились военнослужащие отдельного медицинского отряда (аэромобильного) и медицинских подразделений воинских частей соединения. В числе первых вакцинирование пройдут и военнослужащие десантно-штурмовых (парашютно-десантных) и разведывательных подразделений.

Прививка первым компонентом вакцины будет проводиться по 16 января. Через 21 день с момента привития личному составу будет введен второй компонент.

До конца января в соединении ожидается поставка еще 1500 доз вакцины.