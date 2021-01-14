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Общество

В Псковской области разработают понятный алгоритм вакцинации от коронавируса

В Псковской области разработают понятный каждому алгоритм вакцинации от коронавируса. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на встрече с медицинскими работниками 14 января.  

По мнению губернатора, каждый должен понимать последовательность своих действий при вакцинации. «Всё должно быть понятно даже ребёнку: начиная от способа записаться на прививку, заканчивая всеми существующими противопоказаниями. Сегодня мы должны детально проработать всю цепочку, чтобы оперативно распространить алгоритм через СМИ и соцсети», - сказал Ведерников.

Кроме того, он подчеркнул, что необходимо полностью избежать возможных потерь препаратов из-за неправильных условий хранения или несоблюдения всех тонкостей применения. Помимо этого, Михаил Ведерников отметил, что регламент работы для медиков также должен быть максимально прозрачен и понятен.

Глава региона обратился к Марине Гаращенко, акцентируя внимание на том, что каждый главврач должен под личную подпись ознакомиться со всеми необходимыми документами, получить полную и исчерпывающую консультацию по всем вопросам вакцинации. 

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