0
14:22
Жителям Псковской области рассказали, где можно сделать прививку от коронавируса
13:36
Более 10 тысяч жителей Псковской области находятся под наблюдением из-за коронавируса
13:15
188 жителей Псковской области сделали прививку от коронавируса
13:05
Михаил Ведерников проводит совещание с медиками
13:00
386 человек с коронавирусом лечатся в Псковской областной больнице
12:18
Селекторное совещание с медиками региона ПАИ покажет в прямом эфире
12:08
До -25 градусов похолодает в Псковской области 15 января
Еще новости
Общество

8 пунктов вакцинации от коронавируса работают в Псковской области

8 пунктов вакцинации от коронавируса работают в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на совещании с медработниками 14 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Глава региона отметил, что уже задействованы в прививочной кампании два пункта вакцинации в Пскове, по одному - в Великих Луках, Бежаницах, Невеле, Острове, Порхове и Себеже. Он уточнил, что в течение 10 дней этот перечень дополнят медучреждения в Печорах, Опочке, Гдове, Дедовичах, Стругах Красных и Пушгорах.

Категориями граждан, подлежащих вакцинации в приоритетном порядке, являются работники медицинских организаций, образовательных организаций, организаций социального обслуживания и МФЦ; общественного транспорта; правоохранительных органов; волонтеры; а также граждане, страдающие хроническими неинфекционными заболеваниями (сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, ожирение); военнослужащие срочной службы и подлежащие призыву; лица, работающие вахтовым методом; сотрудники МЧС; государственные и муниципальные гражданские служащие; учащиеся образовательных организаций; спортсмены - члены сборных команд РФ перед участием в международных соревнованиях.

Граждане, не относящиеся к приоритетным категориям, также могут пройти вакцинацию. Для этого нужно по предварительной записи обратиться в поликлинику по месту жительства. После первичного осмотра и при отсутствии противопоказаний будет взята проба материала для ПЦР-тестирования на COVID-19. В случае получения отрицательного результата тестирования пациенту назначается дата и точное время проведения вакцинации.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Довольны ли вы новогодним подарком?
Проголосовать >>>

Жителям Псковской области рассказали, где можно сделать прививку от коронавируса
14 января 2021
Жителям Псковской области рассказали, где можно сделать прививку от коронавируса
Более 10 тысяч жителей Псковской области находятся под наблюдением из-за коронавируса
14 января 2021
Более 10 тысяч жителей Псковской области находятся под наблюдением из-за коронавируса
188 жителей Псковской области сделали прививку от коронавируса
14 января 2021
188 жителей Псковской области сделали прививку от коронавируса
Михаил Ведерников проводит совещание с медиками
14 января 2021
Михаил Ведерников проводит совещание с медиками
386 человек с коронавирусом лечатся в Псковской областной больнице
14 января 2021
386 человек с коронавирусом лечатся в Псковской областной больнице
Селекторное совещание с медиками региона ПАИ покажет в прямом эфире
14 января 2021
Селекторное совещание с медиками региона ПАИ покажет в прямом эфире
До -25 градусов похолодает в Псковской области 15 января
14 января 2021
До -25 градусов похолодает в Псковской области 15 января
В Пскове возобновил работу Центр обслуживания клиентов регоператора по обращению с ТКО
14 января 2021
В Пскове возобновил работу Центр обслуживания клиентов регоператора по обращению с ТКО

Идет загрузка...