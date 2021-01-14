8 пунктов вакцинации от коронавируса работают в Псковской области

13:19, 14 января 2021, ПАИ

8 пунктов вакцинации от коронавируса работают в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на совещании с медработниками 14 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Глава региона отметил, что уже задействованы в прививочной кампании два пункта вакцинации в Пскове, по одному - в Великих Луках, Бежаницах, Невеле, Острове, Порхове и Себеже. Он уточнил, что в течение 10 дней этот перечень дополнят медучреждения в Печорах, Опочке, Гдове, Дедовичах, Стругах Красных и Пушгорах.

Категориями граждан, подлежащих вакцинации в приоритетном порядке, являются работники медицинских организаций, образовательных организаций, организаций социального обслуживания и МФЦ; общественного транспорта; правоохранительных органов; волонтеры; а также граждане, страдающие хроническими неинфекционными заболеваниями (сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, ожирение); военнослужащие срочной службы и подлежащие призыву; лица, работающие вахтовым методом; сотрудники МЧС; государственные и муниципальные гражданские служащие; учащиеся образовательных организаций; спортсмены - члены сборных команд РФ перед участием в международных соревнованиях.

Граждане, не относящиеся к приоритетным категориям, также могут пройти вакцинацию. Для этого нужно по предварительной записи обратиться в поликлинику по месту жительства. После первичного осмотра и при отсутствии противопоказаний будет взята проба материала для ПЦР-тестирования на COVID-19. В случае получения отрицательного результата тестирования пациенту назначается дата и точное время проведения вакцинации.