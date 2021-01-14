Более 10 тысяч жителей Псковской области находятся под наблюдением из-за коронавируса

13:36, 14 января 2021, ПАИ

В Псковской области под наблюдением из-за коронавируса находятся более 10 тысяч человек. Об этом заявила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко во время совещания с медиками 14 января.

По словам Марины Гаращенко, 96% заболевших коронавирусом лечатся на дому.

«В праздники городская поликлиника приняла 2,5 тысячи человек, - отметила Гаращенко. – На дом было порядка двух тысяч вызовов».

В Псковском районе 1792 человека обратились в поликлинику за праздники, 552 – сделали вызов на дом.

«В Пскове 70 бригад оказывали помощь, - добавила спикер. – В сутки в среднем 12,5 вызовов врача».

Коечный фонд в регионе сохранен в полном объеме – 1212 коек. 753 человека были госпитализированы, при этом на аппарате ИВЛ нет пациентов.

Также Марина Гаращенко отметила, что ведется лекарственное обеспечение пациентов по федеральной программе.