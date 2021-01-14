1156 контактных лиц находятся под наблюдением врачей в Псковской области

13:37, 14 января 2021, ПАИ

По состоянию на 14 января в Псковской области под наблюдением врачей находятся 1156 лиц, контактировавших с заболевшими коронавирусом. Об этом сообщила заместитель главного санитарного врача по региону Елена Припутенко на совещании губернатора Михаила Ведерникова с медработниками 14 января.

Также она напомнила, что под наблюдением сейчас находится 6 очагов заболевания.

Елена Припутенко отметила, что в праздники отмечено снижение тестирования, в среднем проводилось 1146 тестов за сутки. «Сейчас возвращаемся в обычный режим работы», - заверила она и сообщила, что 12 и 13 января проведено уже по 1600 тестов. Охват тестированием составил 198,2% против 170%, которые были не так давно.