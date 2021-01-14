0
14:22
Жителям Псковской области рассказали, где можно сделать прививку от коронавируса
13:36
Более 10 тысяч жителей Псковской области находятся под наблюдением из-за коронавируса
13:15
188 жителей Псковской области сделали прививку от коронавируса
13:05
Михаил Ведерников проводит совещание с медиками
13:00
386 человек с коронавирусом лечатся в Псковской областной больнице
12:18
Селекторное совещание с медиками региона ПАИ покажет в прямом эфире
12:08
До -25 градусов похолодает в Псковской области 15 января
Еще новости
Общество

1156 контактных лиц находятся под наблюдением врачей в Псковской области

По состоянию на 14 января в Псковской области под наблюдением врачей находятся 1156 лиц, контактировавших с заболевшими коронавирусом. Об этом сообщила заместитель главного санитарного врача по региону Елена Припутенко на совещании губернатора Михаила Ведерникова с медработниками 14 января.

Также она напомнила, что под наблюдением сейчас находится 6 очагов заболевания.

Елена Припутенко отметила, что в праздники отмечено снижение тестирования, в среднем проводилось 1146 тестов за сутки. «Сейчас возвращаемся в обычный режим работы», - заверила она и сообщила, что 12 и 13 января проведено уже по 1600 тестов. Охват тестированием составил 198,2% против 170%, которые были не так давно.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Довольны ли вы новогодним подарком?
Проголосовать >>>

Жителям Псковской области рассказали, где можно сделать прививку от коронавируса
14 января 2021
Жителям Псковской области рассказали, где можно сделать прививку от коронавируса
Более 10 тысяч жителей Псковской области находятся под наблюдением из-за коронавируса
14 января 2021
Более 10 тысяч жителей Псковской области находятся под наблюдением из-за коронавируса
188 жителей Псковской области сделали прививку от коронавируса
14 января 2021
188 жителей Псковской области сделали прививку от коронавируса
Михаил Ведерников проводит совещание с медиками
14 января 2021
Михаил Ведерников проводит совещание с медиками
386 человек с коронавирусом лечатся в Псковской областной больнице
14 января 2021
386 человек с коронавирусом лечатся в Псковской областной больнице
Селекторное совещание с медиками региона ПАИ покажет в прямом эфире
14 января 2021
Селекторное совещание с медиками региона ПАИ покажет в прямом эфире
До -25 градусов похолодает в Псковской области 15 января
14 января 2021
До -25 градусов похолодает в Псковской области 15 января
В Пскове возобновил работу Центр обслуживания клиентов регоператора по обращению с ТКО
14 января 2021
В Пскове возобновил работу Центр обслуживания клиентов регоператора по обращению с ТКО

Идет загрузка...