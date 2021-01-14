В Псковской области снизилась заболеваемость коронавирусом

13:46, 14 января 2021, ПАИ

В Псковской области во всех возрастных группах зафиксировано снижение заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщила заместитель главного санитарного врача по региону Елена Припутенко на совещании губернатора Михаила Ведерникова с медработниками 14 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Она отметила, что в регионе рост числа заражений начался в октябре, а в последние дни 2020 года заболеваемость пошла на спад. К примеру, в категории до 17 лет заболеваемость снизилась почти в три раза. При этом ситуация по районам остается различной. Так, в Дедовичах фиксируются худшие показатели по количеству заболевших - 1301 на 100 тысяч населения.

Елена Припутенко рассказала, что среди пациентов с коронавирусом 20% - люди старше 60 лет, 34% - пенсионеры, 2% - учащиеся. Без проявлений болезнь протекает у 22,5% заболевших. Контакт не установлен у 6% пацентов.

Спикер добавила, что заболеваемость ОРВИ в регионе выросла на 32%. За неделю выявлено 3875 случаев, вирусы гриппа не обнаружены.