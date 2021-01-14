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Общество

По 400 раз в сутки выезжали врачи Великолукской межрайонной больницы к пациентам на новогодних каникулах

4, 5 и 8 января этого года врачи Великолукской межрайонной больницы выезжали к пациентам по 400 раз в сутки. Об этом рассказал и. о. главврача медучреждения Роман Керимов в ходе совещания губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с медработниками региона 14 января.

По словам Романа Керимова, медперсонал больницы с 31 декабря по 10 января трудился в ежедневном режиме. Общее количество обратившихся за помощью граждан за этот период составило 1847 человек, на дом выезжали к 623 пациентам, 335 человек оказались с положительным результатом на коронавирус в праздники.  

Роман Керимов назвал дефицит кадрового персонала одной из основных проблем медучреждения: укомплектованность составляет 50%.

Михаил Ведерников поинтересовался, принимаются ли какие-либо меры для решения проблемы. Роман Керимов ответил, что руководство привлекает работников и беседует с ранее уволившимися, выпускниками колледжа и вышедшими на пенсию гражданами.

Губернатор подчеркнул, что видимых результатов такая работа не дает. Кроме того, он заявил, что не все обращения граждан отработаны, Великие Луки остаются «рекордсменом» по жалобам населения. Михаил Ведерников поручил председателю комитета по здравоохранению Марине Гаращенко инициировать проверку в межрайонной больнице.

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