Надежда Рагозина: В Псковской области от коронавируса получится привить всех желающих

14:18, 14 января 2021, ПАИ

В Псковской области от коронавируса получится привить всех желающих. Об этом заявила заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина на совещании губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с медработниками региона 14 января.

По словам Надежды Рагозиной, вакцинация против COVID-19 приобретает массовый характер, поэтому в регион поступят дополнительные партии вакцины. В связи с этим, как подчеркнула Рагозина, прививочные пункты должны быть во всех медицинских организациях. Сейчас в Пскове работают восемь таких пунктов.

«Я позвоню каждому главному врачу, которым предстоит получить морозильное оборудование», - сказала она.

Зампредседателя комитета по здравоохранению также рассказала об упрощенной процедуре перед вакцинацией. По ее словам, пациент должен заполнить анкету и в случае, если выяснится, что он контактировал с зараженным в течение 14 дней, переболел в течение полугода или были симптомы ковида, то такого пациента отправят на дополнительное обследование. Только после успешно пройденных проверок гражданину сделают прививку.

Надежда Рагозина призвала нанять специальных сотрудников для ведения регистра вакцинированных.