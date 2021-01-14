0
14:22
Жителям Псковской области рассказали, где можно сделать прививку от коронавируса
13:36
Более 10 тысяч жителей Псковской области находятся под наблюдением из-за коронавируса
13:15
188 жителей Псковской области сделали прививку от коронавируса
13:05
Михаил Ведерников проводит совещание с медиками
13:00
386 человек с коронавирусом лечатся в Псковской областной больнице
12:18
Селекторное совещание с медиками региона ПАИ покажет в прямом эфире
12:08
До -25 градусов похолодает в Псковской области 15 января
Еще новости
Общество

Надежда Рагозина: В Псковской области от коронавируса получится привить всех желающих

В Псковской области от коронавируса получится привить всех желающих. Об этом заявила заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина на совещании губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с медработниками региона 14 января.

По словам Надежды Рагозиной, вакцинация против COVID-19 приобретает массовый характер, поэтому в регион поступят дополнительные партии вакцины. В связи с этим, как подчеркнула Рагозина, прививочные пункты должны быть во всех медицинских организациях. Сейчас в Пскове работают восемь таких пунктов.

«Я позвоню каждому главному врачу, которым предстоит получить морозильное оборудование», - сказала она.  

Зампредседателя комитета по здравоохранению также рассказала об упрощенной процедуре перед вакцинацией. По ее словам, пациент должен заполнить анкету и в случае, если выяснится, что он контактировал с зараженным в течение 14 дней, переболел в течение полугода или были симптомы ковида, то такого пациента отправят на дополнительное обследование. Только после успешно пройденных проверок гражданину сделают прививку.

Надежда Рагозина призвала нанять специальных сотрудников для ведения регистра вакцинированных.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Довольны ли вы новогодним подарком?
Проголосовать >>>

Жителям Псковской области рассказали, где можно сделать прививку от коронавируса
14 января 2021
Жителям Псковской области рассказали, где можно сделать прививку от коронавируса
Более 10 тысяч жителей Псковской области находятся под наблюдением из-за коронавируса
14 января 2021
Более 10 тысяч жителей Псковской области находятся под наблюдением из-за коронавируса
188 жителей Псковской области сделали прививку от коронавируса
14 января 2021
188 жителей Псковской области сделали прививку от коронавируса
Михаил Ведерников проводит совещание с медиками
14 января 2021
Михаил Ведерников проводит совещание с медиками
386 человек с коронавирусом лечатся в Псковской областной больнице
14 января 2021
386 человек с коронавирусом лечатся в Псковской областной больнице
Селекторное совещание с медиками региона ПАИ покажет в прямом эфире
14 января 2021
Селекторное совещание с медиками региона ПАИ покажет в прямом эфире
До -25 градусов похолодает в Псковской области 15 января
14 января 2021
До -25 градусов похолодает в Псковской области 15 января
В Пскове возобновил работу Центр обслуживания клиентов регоператора по обращению с ТКО
14 января 2021
В Пскове возобновил работу Центр обслуживания клиентов регоператора по обращению с ТКО

Идет загрузка...