Вакцинация от COVID-19 в Псковской области: Кого прививают в приоритетном порядке

14:31, 14 января 2021, ПАИ

О категориях граждан, подлежащих вакцинации от коронавируса в приоритетном порядке, рассказала председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с совещания губернатора Михаила Ведерникова с медработниками 14 января.

Она напомнила, что вакцинация против коронавирусной инфекции в настоящее время выполняется в 8 прививочных пунктах медицинских организаций Пскова, Великих Лук и ряда районных и межрайонных больниц. Приказом комитета определена маршрутизация, обеспечивающая гражданам возможность проведения вакцинации независимо от места жительства.

Марина Гаращенко отметила, что в приоритетном порядке прививают работников медицинских организаций, образовательных организаций, организаций социального обслуживания и МФЦ, общественного транспорта, правоохранительных органов и волонтеров. Также на прививку вне очереди могут претендовать люди, страдающие хроническими неинфекционными заболеваниями (сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, ожирение); военнослужащие срочной службы и подлежащие призыву; лица, работающие вахтовым методом; сотрудники МЧС; государственные и муниципальные гражданские служащие; учащиеся образовательных организаций; спортсмены - члены сборных команд РФ перед участием в международных соревнованиях.

«Граждане, не относящиеся к приоритетным категориям, также могут пройти вакцинацию», - добавила Марина Гаращенко.

Для этого нужно по предварительной записи обратиться в поликлинику по месту жительства. где необходимо пройти первичный осмотр. При отсутствии противопоказаний берется проба материала для ПЦР-тестирования на COVID-19. В случае получения отрицательного результата тестирования пациенту назначается дата и точное время проведения вакцинации. «Соблюдение предварительно назначенного времени принципиально важно, поскольку вакцина хранится при температуре -18°с и после разморозки подлежит немедленному использованию. Один флакон вакцины содержит 5 доз, поэтому предварительно формируются группы по 5 человек, которые прививаются одномоментно», - добавила Марина Гаращенко.