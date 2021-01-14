8 лебедей погибают в Опочецком районе

15:38, 14 января 2021, ПАИ

8 лебедей погибают в Опочецком районе. Как сообщили Псковскому агентству информации в общественной организации «Зоозащита», птицы сидят на льду озера Синовно в районе деревни Ночлегово.

«Видимо, теплая прошлогодняя зима сбила птиц с толку. Теперь они голодают. На замерзших озерах и реках обречены на смерть», - пояснили зоозащитники.

Озеро замерзло 3 дня назад. Лебеди остались на льду и уже не боятся людей.

«Уже штук 10 выловлено и отвезено людьми на передержку. Эти 8 - новая стая. Как правило, они родственники между собой. Их надо вылавливать всех разом», - рассказала руководитель «Зоозащиты» Вера Короткова.

По её словам, в прошлый раз лебедей ловили неравнодушные граждане. «Их передерживать можно в курятниках. Вода не обязательна в таких случаях», - добавила Вера Короткова.