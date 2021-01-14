0
16:54
Как будет проходить вакцинация от COVID-19 в Псковской области — итоги совещания губернатора с медиками
16:31
Диджитал-зебра и киберпанк: реакция псковичей на первый проекционный пешеходный переход в городе
16:10
Псковские клиенты Tele2 в праздники использовали на 44% больше дата-трафика, чем годом ранее
16:06
Застройщик-перфекционист — ПАИ-live c директором «Псковжилстрой» Владиславом Абрамовым
15:55
С 15 января возобновляется автобусное сообщение между Псковом и Великим Новгородом
15:19
Директор «Псковжилстроя» станет гостем ПАИ-live
15:07
Псковичам напомнили, как обращаться с электроприборами и печами в морозы
Еще новости
Общество

8 лебедей погибают в Опочецком районе

8 лебедей погибают в Опочецком районе. Как сообщили Псковскому агентству информации в общественной организации «Зоозащита», птицы сидят на льду озера Синовно в районе деревни Ночлегово.

«Видимо, теплая прошлогодняя зима сбила птиц с толку. Теперь они голодают. На замерзших озерах и реках обречены на смерть», - пояснили зоозащитники.

Озеро замерзло 3 дня назад. Лебеди остались на льду и уже не боятся людей.

«Уже штук 10 выловлено и отвезено людьми на передержку. Эти 8 - новая стая. Как правило, они родственники между собой. Их надо вылавливать всех разом», - рассказала руководитель «Зоозащиты» Вера Короткова.

По её словам, в прошлый раз лебедей ловили неравнодушные граждане. «Их передерживать можно в курятниках. Вода не обязательна в таких случаях», - добавила Вера Короткова. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Довольны ли вы новогодним подарком?
Проголосовать >>>

Диджитал-зебра и киберпанк: реакция псковичей на первый проекционный пешеходный переход в городе
14 января 2021
Диджитал-зебра и киберпанк: реакция псковичей на первый проекционный пешеходный переход в городе
Псковские клиенты Tele2 в праздники использовали на 44% больше дата-трафика, чем годом ранее
14 января 2021
Псковские клиенты Tele2 в праздники использовали на 44% больше дата-трафика, чем годом ранее
Застройщик-перфекционист — ПАИ-live c директором «Псковжилстрой» Владиславом Абрамовым
14 января 2021
Застройщик-перфекционист — ПАИ-live c директором «Псковжилстрой» Владиславом Абрамовым
С 15 января возобновляется автобусное сообщение между Псковом и Великим Новгородом
14 января 2021
С 15 января возобновляется автобусное сообщение между Псковом и Великим Новгородом
Директор «Псковжилстроя» станет гостем ПАИ-live
14 января 2021
Директор «Псковжилстроя» станет гостем ПАИ-live
Псковичам напомнили, как обращаться с электроприборами и печами в морозы
14 января 2021
Псковичам напомнили, как обращаться с электроприборами и печами в морозы
Жителям Псковской области рассказали, где можно сделать прививку от коронавируса
14 января 2021
Жителям Псковской области рассказали, где можно сделать прививку от коронавируса
Более 10 тысяч жителей Псковской области находятся под наблюдением из-за коронавируса
14 января 2021
Более 10 тысяч жителей Псковской области находятся под наблюдением из-за коронавируса

Идет загрузка...