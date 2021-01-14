Застройщик-перфекционист — ПАИ-live c директором «Псковжилстрой» Владиславом Абрамовым

16:06, 14 января 2021, ПАИ

Генеральный директор компании «Псковжилстрой» Владислав Абрамов стал гостем в эфире ПАИ-live. Главной темой разговора стали итоги застройщика в 2020 году и планы на начавшийся 2021 год.

Как повлияла пандемия на сроки планирования и строительства жилья? Сколько новоселов получили ключи в минувшем году? Как качественное жилье «Псковжилстроя» влияет на работу конкурентов? Есть ли у компании с госучастием преференции со стороны властей? Что будет с ценами на жилье в 2021 году?

На эти и другие вопросы руководителя проекта ПАИ-live ответил Владислав Абрамов.