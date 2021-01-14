50 тысяч квадратных метров жилья сдал «Псковжилстрой» в прошлом году

16:12, 14 января 2021, ПАИ

В прошлом году «Псковжилстрой» сдал 50 тысяч квадратных метров жилья. Об этом сообщил генеральный директор компании «Псковжилстрой» Владислав Абрамов в эфире проекта ПАИ-live 14 января.

«В прошлом году мы сдали больше 50 тысяч квадратных метров, - отметил Владислав Абрамов. – В среднем где-то около тысячи новоселов».

По словам спикера, план по сдаче домов был выполнен в полном объеме.

«В прошлом году коронавирус очень сильно нас подкосил, мы не смогли нарастить те объемы строительства, которые планировались», - заметил Абрамов, добавив, что подрядчики по проектам сильно задерживали строительство, в связи с чем не удалось успеть сделать то, что планировалась.