«Псковжилстрой» представил ценовую политику на 2021 год

16:21, 14 января 2021, ПАИ

Ценовую политику на 2021 год представил генеральный директор компании «Псковжилстрой» Владислав Абрамов в эфире проекта ПАИ-live 14 января.

«Цены в 2021 году уже выросли, и достаточно высоко выросли, - отметил Владислав Абрамов. – Наши застройщики от жадности своей решили их поднять раньше времени. Я не вижу оснований для того, чтоб поднять вот до такой степени цены».

Спикер отметил, что «Псковжилстрой» держит цены на том же уровне, что были до Нового года, которые были и в сентябре, и в октябре.

«Мы пересмотрели некоторые вопросы в августе-сентябре в связи с новыми условиями, поэтому немножко подняли цены, да и спрос, в принципе, подстегнул и помог нам в этом плане», - подчернкул глава компании, отметив при этом, что «Псковжилстрой» планирует в новом году держать цены на уже заявленном уровне.

«Новые дома будут идти по схеме проектного финансирования на эскроу-счета, мы держать эти цены не сможем, мы их немножко поднимем», - пояснил Абрамов. Он также рассказал, что уже сейчас выстроился ценовой сегмент в таком параметре, который устраивает и банки и застройщика. По словам Владислава Абрамова, дом, квартиры в котором продаются уже по повышенным ценам, практически на 80 % забронирован, поскольку цены у «Псковжилстроя» на квартиры ниже, чем цены у конкурентов на сегодняшний день.