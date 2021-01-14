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Общество

«Псковжилстрой» представил ценовую политику на 2021 год

Фото Андрея Степанова

Ценовую политику на 2021 год представил  генеральный директор компании «Псковжилстрой» Владислав Абрамов в эфире проекта ПАИ-live 14 января.

«Цены в 2021 году уже выросли, и достаточно высоко выросли, - отметил Владислав Абрамов. – Наши застройщики от жадности своей решили их поднять раньше времени. Я не вижу оснований  для того, чтоб поднять вот до такой степени цены».

Спикер отметил, что «Псковжилстрой» держит цены на том же уровне, что были до Нового года, которые были и в сентябре, и в октябре.

«Мы пересмотрели некоторые вопросы в августе-сентябре в связи с новыми условиями, поэтому немножко подняли цены, да и спрос, в принципе, подстегнул и помог нам в этом плане», - подчернкул глава компании, отметив при этом, что «Псковжилстрой» планирует в новом году держать цены на уже заявленном уровне.

«Новые дома будут идти по схеме проектного финансирования на эскроу-счета, мы держать эти цены не сможем, мы их немножко поднимем», - пояснил Абрамов. Он также рассказал, что  уже сейчас  выстроился ценовой сегмент в таком параметре, который устраивает и банки и застройщика. По словам Владислава Абрамова,  дом, квартиры в котором продаются уже по повышенным ценам,  практически на 80 % забронирован, поскольку  цены у «Псковжилстроя» на квартиры ниже, чем цены у  конкурентов на сегодняшний день.

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