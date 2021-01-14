«В моих коллекциях есть и юг, и север» - Владимир Шульц о своем богатстве из морских раковин и камней

17:26, 14 января 2021, ПАИ

Вы знаете, что ракушка – это внешний скелет моллюсков, который они строят всю свою жизнь? А вы в курсе, что жемчуг умеют делать практически все моллюски? И, может быть, держали в своих руках самую крупную ракушку Чёрного моря?

Ответы на эти и многие другие вопросы знает коллекционер Владимир Шульц. Многим псковичам он знаком как общественный деятель, литератор и спортивный работник.

С 1965 года Владимир Шульц работал тренером-селекционером сборных команд по лёгкой атлетике, был комментатором чемпионатов РФ среди сильнейших лыжников страны, руководил народным клубом ритмической гимнастики «Пламя» и клубом марафонских пробегов «Барс».

Владимир Альфредович возглавлял псковские клубы поэзии «Лира» и «Серебряная лира», он - дипломант Всероссийского авторского общества, организатор литературных вечеров, руководитель поэтических конференций поэтов Северо-Запада РФ. А ещё Владимир Альфредович написал более десяти книг, среди которых «Подвиг никогда не умирает», «Пересмешки», «Благодарю тебя, мой ангел...» и вышедшая в 2019 году книга «Загадки гения». Цикл брошюр «Благодарение» включен в библиотеку Президента РФ и псковские землячества в ряде стран мира.

В полоску и линейку

Но мало кто знает, что Владимир Шульц собирает морские раковины и редкие северные камни.

«Только не называйте меня, пожалуйста, коллекционером, - сразу предупреждает Владимир Альфредович. – Просто я в своё время много поездил по миру. Супруга работала руководителем туристической фирмы, и была возможность ездить в недорогие рекламные туры. Большинство раковин для своей коллекции я привёз со Средиземного и Чёрного морей».

Как рассказал наш собеседник, хозяин раковины – моллюск. Растёт он - растёт и его раковина. Слой за слоем моллюски складывают края своей мантии, образовывая кристаллы из солей морской воды. Зимой моллюски растут медленнее, из-за чего на раковине образуются швы и выпуклые кольца. По ним можно узнать возраст моллюска, как по годовым кольцам у деревьев.

А вот цвет раковины зависит уже от цвета химических компонентов, выделяемых железами моллюсков. Ракушки могут быть одноцветными, окрашенными в несколько цветов, с полосками или линиями.



Фото: Андрей Степанов.



Фото: Андрей Степанов.



Фото: Андрей Степанов.



Фото: Андрей Степанов.



Фото: Андрей Степанов.



Фото: Андрей Степанов.



Фото: Андрей Степанов.



Фото: Андрей Степанов.



Фото: Андрей Степанов.



Фото: Андрей Степанов.



















Когда нет врагов

«Перед вами – самая крупная ракушка Чёрного моря – рапан, - продолжает экскурсию по своему морскому царству Владимир Альфредович. – Данный вид моллюсков имеет голову, глаза, рот и движется при помощи ноги. Своим языком рапан сверлит отверстия в раковинах и поедает других моллюсков».

Большинство моллюсков в ракушках живут на илистом или песчаном дне. Они зарываются в него, выставляя наружу только трубочки, через которые пропускают морскую воду для извлечения пищи и кислорода.

Не многие знают, что делать жемчуг умеют практически все моллюски. Это происходит, когда между раковиной и мантией случайно оказывается инородное тело, например песчинка. Моллюск начинает защищаться от неё, покрывая слоями перламутра.

Что касается рапанов, то они были завезены в Чёрное море в середине XX столетия и полностью изменили его экосистему. Поскольку естественных врагов у рапанов не оказалось, количество других моллюсков за истекшее время уменьшилось вдвое.

Штраф или тюрьма

- Я побывал в Тунисе, Египте, Турции, Индии и Шри-Ланке, - перечисляет Владимир Альфредович. – Из каждой поездки привозил какой-то сувенир: раковину, панцирь морского ежа, коралл… К сожалению, теперь пополнение моей коллекции под вопросом. Правительство Египта запретило вывоз из страны любых раковин и кораллов. За нарушение запрета туристу грозит крупный штраф или даже тюремный срок. Наверное, это справедливо, ведь страну посещают миллионы туристов, и если каждый захочет увезти с собой в качестве сувенира хотя бы маленький кусочек коралла, то в стране скоро не останется ничего.

В гости к святому Спиридону

По словам Владимира Шульца, из всех стран, где ему удалось побывать, наибольшее впечатление произвел Крит. Самым почитаемым святым там является Спиридон Тримифунтский. С его именем связано много легенд о чудесных исцелениях, решении материальных проблем, защите во время нападения врагов. На Крите также бережно хранят память о русском флотоводце Фёдоре Ушакове.

«Интересна своей экзотикой Шри-Ланка, а вот Индия мне не понравилась, очень много больных прямо на городских улицах. Грязь и нищета невероятная…» - делится своими воспоминаниями наш собеседник.

В Пскове о коллекции раковин Владимира Шульца знают не многие. Свои морские богатства на всеобщее обозрение он выставлял всего один раз в Псковской областной научной библиотеке.



Фото: Андрей Степанов.



Фото: Андрей Степанов.



Фото: Андрей Степанов.



Фото: Андрей Степанов.



Фото: Андрей Степанов.



Фото: Андрей Степанов.











О чем молчат камни

Как выяснилось, есть у Владимира Шульца и вторая коллекция. Она имеет уже северное происхождение. Это – камни необычных форм и расцветок с отрогов Хибин.

«В Пскове я живу только 55 лет, а родом сам из Мурманска, - признается Владимир Альфредович. – Иногда выбираюсь туда. Там, в отрогах Хибин, и стараюсь найти новые экспонаты для своей коллекции. Внизу камни грязные, некрасивые, поэтому всегда стараюсь подняться повыше, где ветер сдувает с них всё лишнее. Наверное, поэтому они такие необычно чистые и красивые.

А для меня они дороги вдвойне, ведь это камни моей родины».