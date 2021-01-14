Псковские синоптики пообещали похолодание

20:30, 14 января 2021, ПАИ







Завтра в Псковской области ожидается похолодание, сообщает начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова. Об этом сообщил сайт "КП-Псков"

В Псковской области температура ночью опустится до -20...-25 градусов ночью и до -15...-20 – днем. В региональном центре ночью ожидается от -21 до -23 градусов ночью и от -16 до -18 днем. Местами пройдет небольшой снег.

На выходных, 16 и 17 января, на территории региона ожидается до - 26 градусов. В воскресенье ожидается потепление на 4-5 градусов. Днем ожидается от 11 до 16 градусов мороза. В Пскове – от 10 до 12 градусов.