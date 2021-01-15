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Общество

Псковичи уже раскупают туры в Крым, Калининград и Сочи на весну и лето

Псковичи уже раскупают туры в Крым, Калининград и Сочи на весну и лето, сообщила в эфире ПАИ-live руководитель одной из туристических фирм Марина Тимофеева.

По словам специалиста, 2020 год стал не только годом испытаний для туристической сферы, но и годом открытий, изменения вектора путешествий. «Если говорить о пляжном отдыхе, то, безусловно, на пике популярности оказались курорты Краснодарского края, Крым. Пляжи были переполнены и перенасыщены туристами, отдыхающими вплоть до октября. Полагаем, этот год не будет исключением, потому что уже сейчас чувствуется спрос, идёт активное раннее бронирование туров в Сочи и Крым на лето», - отметила Марина Тимофеева.

Марина Тимофеева подчеркнула, что и во время поездок по России можно открывать для себя неизвестное и знакомиться с новой культурой, с другими обычаями, кухней. «Наша страна очень многогранна и многонациональна. Туристам это нравится, туристы хотят путешествовать по России. Наши группы из Пскова летали и на Алтай, и на Кавказ, и в Казань», - уточнила Марина Тимофеева.

«Ещё хотелось бы отметить важное событие, которое произошло в 2020 году. Речь об организации авиасообщения Пскова с другими регионами. Здесь, конечно, нужно сказать большое спасибо администрации Псковской области и всем людям, кто причастен к организации этого проекта. Многие города и направления стали доступны для псковичей, и мы, безусловно, используем это в своих программах. Уже не один раз летали и продолжаем летать в Калининград, в Минеральные Воды, в Сочи, была большая группа в Абхазию. На весну активно продаем туры в Калининград, на Кавказ, в Адыгею, в Калмыкию. Очень здорово и приятно, что людям это интересно. Раньше мы даже не могли подумать, что это будет востребовано и популярно среди псковичей», - призналась руководитель турфирмы.

«Мы все очень ждём и надеемся, что пандемия вскоре отступит и мы вернемся к привычному ритму жизни, к нормальной работе, к нормальной учёбе. Ждём, что к нам вернется радость путешествий», - подытожила Марина Тимофеева.

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