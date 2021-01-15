Туризм в пандемию – ПАИ-live с Мариной Тимофеевой

11:46, 15 января 2021, ПАИ

Исполнительный директор одной из туристических фирм Марина Тимофеева стала гостьей проекта ПАИ-live.

Как туроператоры чувствуют себя на фоне пандемии коронавируса? Какие у псковичей были туристические предпочтения в 2020 году и в новогодние праздники? Какие туры у псковичей пользуются наибольшим спросом? Как развитие авиасообщения в Псковской области повлияло на туризм? Чего ждут турфирмы в 2021 году? Обо всём этом рассказывает Марина Тимофеева.

Трансляция ведётся на сайте Псковского агентства информации и на YouTube-канале ПАИ.