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Туризм в пандемию – ПАИ-live с Мариной Тимофеевой
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Общество

Туризм в пандемию – ПАИ-live с Мариной Тимофеевой

Исполнительный директор одной из туристических фирм Марина Тимофеева стала гостьей проекта ПАИ-live.

Как туроператоры чувствуют себя на фоне пандемии коронавируса? Какие у псковичей были туристические предпочтения в 2020 году и в новогодние праздники? Какие туры у псковичей пользуются наибольшим спросом? Как развитие авиасообщения в Псковской области повлияло на туризм? Чего ждут турфирмы в 2021 году? Обо всём этом рассказывает Марина Тимофеева.

Трансляция ведётся на сайте Псковского агентства информации и на YouTube-канале ПАИ.

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