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Общество

На 15-16% могут вырасти тарифы на связь в России в 2021 году

Фото Дарьи Хватковой.

В России тарифы на связь могут вырасти на 15-16%. Эксперты уверены, что это связано с пандемией и расходами на законодательные инициативы, пишет ТАСС,

По мнению аналитиков, в этом году рост тарифов будет неравномерным. Меньшей степени корректировки подвергнуться базовые услуги, включая голосовые звонки и интернет. Тарифы средней и высокой категории ожидает наибольший рост расходов.

Среди основных факторов подорожания тарифов аналитики называют ежегодное подорожание товаров и услуг, участвующих в производственной цепочке операторов, из-за необходимости, в том числе оснащать офисы средствами защиты, а также снижение курса рубля.

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