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Общество

До конца августа отремонтируют улицу Чудскую в Пскове

В Пскове до конца августа отремонтируют улицу Чудскую. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Работы будут вестись в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Это самый крупный объект нацпроекта 2021 года в областном центре. Протяженность участка составляет 1,59 км. Магистраль приведут в нормативное состояние на участке от моста имени Невского до улицы Ижорского Батальона.

Подрядной организацией по итогам электронного аукциона определено ООО «ДорСтройСервис». Дорожники начнут работы с фрезерования верхнего и нижнего слоев покрытия проезжей части на глубину до пяти см каждый, разборки старого бортового камня и тротуарной плитки на автобусной остановке.

При укладке нового дорожного покрытия будет использован асфальтобетон, соответствующий ГОСТу 2020 года. Будет выполнено устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси типа А16НТ на граните и верхнего слоя из асфальтобетона типа А16Вт на габбро-диабазе. Также подрядчику предстоит заменить люки колодцев и плит перекрытий, выполнить монтаж нового бортового камня, уложить тротуарную плитку на автобусной остановке и вдоль проезжей части, восстановить зеленую зону. Барьерное пешеходное ограждение на разделительной полосе демонтируют, вместо него будет высажен кизильник в качестве живой изгороди, газоны засеют травой. Кроме того, нанесут разметку термопластиком.

Сумма контракта составляет около 88 млн рублей. Большая их часть направлена из федерального бюджета. Гарантия на верхний слой покрытия – четыре года, бортовой камень – два года, термопластик – один год. Улица Чудская в Пскове относится к дорогам I технической категории, имеет от четырех до восьми полос движения. Ширина проезжей части составляет от 15 до 25,5 метров.

В перечень объектов БКАД-2021 в Пскове также включены улицы Бастионная, Инженерная, Октябрьский проспект и три площади: Победы, Октябрьская и Ленина.

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