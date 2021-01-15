Псковский Роспотребнадзор предложил внести в противокоронавирусный указ изменения

16:15, 15 января 2021, ПАИ

«Считаем возможным внести в противокоронавирусный указ губернатора некоторые изменения, в частности, касающиеся открытия ледовых катков и театров при соблюдении санитарно-противоэпидемических мер и рекомендаций Роспотребнадзора», - заявила заместитель главного санитарного врача по региону Елена Припутенко на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с COVID-19 15 января. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Спикер добавила, что наступили рабочие дни и следует напомнить руководителям предприятий всех форм собственности о том, что Роспотребнадзором разработаны методические рекомендации для каждой отрасли экономики, для предприятий всех отраслей и о необходимости их неукоснительного соблюдения.