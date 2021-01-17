Всемирный день снега отмечается в России 17 января

08:59, 17 января 2021, ПАИ

17 января отмечается Всемирный день снега, или Международный день зимних видов спорта. Как сообщает сalend.ru, праздник установлен в 2012 году по инициативе Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Праздника призван повысить интерес к зимним видам спорта и вовлечь молодёжь в активный образ жизни. По замыслу FIS, в этот день должны проходить «снежные фестивали», во время которых дети и взрослые смогут посоревноваться в катании на коньках, лыжах или сноубордах.

Праздник организован в рамках реализации программы FIS «Выведем детей на снег». В первый год его проведения участие в нём приняли более 20 стран мира, а ко второму году готовность поддержать фестиваль выразили уже около 40 государств. В России первый Международный день снега отмечался в некоторых регионах.