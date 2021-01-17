0
12:08
Митрополит Тихон передал тесты на антитела к COVID-19 для медицинских и соцучреждений Псковской области
11:37
Михаил Ведерников опубликовал подборку необычных псковских снеговиков
11:17
Жертвами коронавируса в России стали более 65,5 тысячи человек
10:07
Прощание с Алексеем Шабановым состоится 18 января в Пскове
09:55
Псковских водителей просят быть предельно осторожными во время снегопадов и гололедицы
23:27
Бездомная кошка из Гдова ищет дом
22:14
Возбуждено уголовное дело по поводу убийства главного редактора портала «Рязань.Лайф» Жанны Шепляковой
Еще новости
Общество

Всемирный день снега отмечается в России 17 января

17 января отмечается Всемирный день снега, или Международный день зимних видов спорта. Как сообщает сalend.ru, праздник установлен в 2012 году по инициативе Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Праздника призван повысить интерес к зимним видам спорта и вовлечь молодёжь в активный образ жизни. По замыслу FIS, в этот день должны проходить «снежные фестивали», во время которых дети и взрослые смогут посоревноваться в катании на коньках, лыжах или сноубордах.

Праздник организован в рамках реализации программы FIS «Выведем детей на снег». В первый год его проведения участие в нём приняли более 20 стран мира, а ко второму году готовность поддержать фестиваль выразили уже около 40 государств. В России первый Международный день снега отмечался в некоторых регионах.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Довольны ли вы уборкой снега и льда на улицах Пскова
Проголосовать >>>

Митрополит Тихон передал тесты на антитела к COVID-19 для медицинских и соцучреждений Псковской области
17 января 2021
Митрополит Тихон передал тесты на антитела к COVID-19 для медицинских и соцучреждений Псковской области
Михаил Ведерников опубликовал подборку необычных псковских снеговиков
17 января 2021
Михаил Ведерников опубликовал подборку необычных псковских снеговиков
Жертвами коронавируса в России стали более 65,5 тысячи человек
17 января 2021
Жертвами коронавируса в России стали более 65,5 тысячи человек
Прощание с Алексеем Шабановым состоится 18 января в Пскове
17 января 2021
Прощание с Алексеем Шабановым состоится 18 января в Пскове
Псковских водителей просят быть предельно осторожными во время снегопадов и гололедицы
17 января 2021
Псковских водителей просят быть предельно осторожными во время снегопадов и гололедицы
Бездомная кошка из Гдова ищет дом
16 января 2021
Бездомная кошка из Гдова ищет дом
Возбуждено уголовное дело по поводу убийства главного редактора портала «Рязань.Лайф» Жанны Шепляковой
16 января 2021
Возбуждено уголовное дело по поводу убийства главного редактора портала «Рязань.Лайф» Жанны Шепляковой
16 января для великолучан открывается новый ледовый каток на острове Дятлинка
16 января 2021
16 января для великолучан открывается новый ледовый каток на острове Дятлинка

Идет загрузка...