Губернатор Псковской области разрешил проведение физкультурных и спортивных мероприятий

20:33, 15 января 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в пятницу, 15 января, внёс очередные изменения в указ о мерах обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения региона в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщила областная администрация.

В соответствии с указом возобновляется проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включённых в единый календарный план таких мероприятий, но без привлечения зрителей и при наличии согласования проведения мероприятия со стороны главного государственного санитарного врача Псковской области. Организаторы должны соблюдать определённые условия проведения соревнований, а также регламент проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий, утверждённый Минспортом РФ и Роспотребнадзором.

Указом определены особенности массового катания на ледовых катках. В частности, раздевалки для посетителей должны быть закрыты. Массовые катания не должны проходить одновременно с тренировками и соревнованиями. Посетителям необходимо соблюдать социальную дистанцию и масочный режим, за исключением нахождения в зоне для катания. В прокате после каждого использования коньки должны быть продезинфицированы.

Помимо вышеперечисленных, дополнительные ограничительные меры будут действовать для крытых катков. Их посещение должно осуществляться сеансами, интервал между которыми должен составлять 30 минут. В зоне для катания и на прилегающих трибунах общее количество посетителей не должно превышать 180 человек.