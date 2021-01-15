Кратко об изменениях в указ губернатора о мерах обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения
Губернатор Михаил Ведерников внёс очередные изменения в указ о мерах обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. «Официальный канал Псковской области» в Telegram подытожил изменения:
– основные ограничительные меры продлены до 29 января; до этого времени сохраняется режим обязательной самоизоляции для граждан старше 65 лет;
– разрешены крещенские купания с соблюдением социальной дистанции;
– количество участников экскурсий на открытом воздухе не ограничено, в помещении – по-прежнему не более пяти человек;
– возобновляется проведение концертов, театральных и культурных представлений в залах с посадочными местами при заполняемости зала не более 25 %, с соблюдением социальной дистанции и всех мер, предписанных Роспотребнадзором;
– разрешены физкультурные и спортивные мероприятия, включённые в единый календарный план таких мероприятий, без привлечения зрителей и при согласовании мероприятий с главным санитарным врачом.