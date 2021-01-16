Стали известны наиболее востребованные профессии конца 2020 года

09:15, 16 января 2021, ПАИ

Специалисты в областях транспорта, торговли и производства были востребованы у работодателей больше других в декабре 2020 года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на аналитиков сервиса «Работа.ру».

Так, вакансий в сфере транспорта и логистики в декабре стало на 25 % больше по сравнению с ноябрём. В сфере торговли вакансий стало больше на 21 %. Специалисты в области производства и агропрома были более востребованы на 19 %. В сфере услуг количество предложений выросло на 14 %.

По данным портала «Работа.ру», активность работодателей увеличилась в декабре во всех отраслях.

Среди соискателей в декабре наиболее активными стали претенденты на должности продавцов-кассиров, охранников, менеджеров по продажам, грузчиков и комплектовщиков.