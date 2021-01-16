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Общество

Ещё 271 человек заболел коронавирусом в Псковской области

Фото: ПАИ.

 

271 житель региона получил положительный результат анализа на COVID-19 за последние сутки. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

В Пскове зафиксировано 78 новых заразившихся, в Великих Луках – 40.

В Псковском и Островском районах заболело по 32 человека, в Невельском районе – 14 человек, в Опочецком и Порховском – по 10 человек.

В Гдовском районе – ещё пять человек, в Куньинском и Усвятском районах – по семь, в Себежском – восемь.

В других районах области заболело менее пяти человек.

Среди иногородних новых случаев заболевания нет. 

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