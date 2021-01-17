Новые «передвижные мастерские» обойдутся Псковским теплосетям в 8,5 млн рублей
Новые «передвижные мастерские» закупают Псковские тепловые сети. Закупка у единственного поставщика опубликована на сайте госзакупок.
Поставка двух автомобилей на базе ГАЗ С41R33 обойдётся муниципальному предприятию Пскова в 8,5 млн рублей. В каждом фургоне будет осветительная установка, сварочный и газорезательный комплекты, насос для воды и другое необходимое оборудование.
Товар поставит ООО «Автомастер» до 31 марта.