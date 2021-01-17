Объявленный в розыск Алексей Навальный задержан силовиками в аэропорту Шереметьево

23:24, 17 января 2021, ПАИ

Объявленный в розыск Алексей Навальный задержан силовиками в аэропорту Шереметьево, пишут «Известия».Скандально известного блогера остановили во время прохождения паспортного контроля. Остальных пассажиров попросили отойти в сторону. 13 января Навальный сообщил, что возвращается на родину долечиваться. А 17 января Навальный прибыл в берлинский аэропорт в кортеже с мигалками.

«Его доставили не к терминалу, а сразу на летное поле. В здании аэропорта и у стоек регистрации он не появлялся. Немецкие журналисты рассказали, что Навальный даже лично не получал посадочные талоны, процедуру за него тоже прошли сотрудники специальных служб Германии», - пишет газета.

Напомним, в конце прошлого года УФСИН по Москве объявило Навального в розыск. В конце декабря в ведомстве сообщили, что Навальному инкриминируются «злостные нарушения» в связи с уклонением от назначенного ему судом контроля. Кроме этого, в отношении блогера возбудили уголовное дело о хищении пожертвований ряду его организаций на сумму 356 миллионов рублей. По данным следствия, часть денег, собранных с граждан на нужды ряда некоммерческих организаций, руководителем которых является Навальный, были потрачены им на личные цели. Сейчас ему грозит реальный срок.