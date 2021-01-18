Ещё 183 человека заразились коронавирусом в Псковской области

07:23, 18 января 2021, ПАИ

27 605 человек заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области. За последние сутки коронавирус подтвердили у 183 человек, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Выздоровели 14 944 пациента (за сутки – 115), умерло 111 инфицированных человек. Всего специалисты провели 233 853 (за сутки – 717) теста на коронавирус.

«17 января выявлено 183 новых случая заболевания коронавирусом, в активных очагах новых случаев нет. Сохраняется тенденция к снижению динамики распространения заболевания», – написал губернатор.