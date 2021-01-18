Оглушительная комедия, Чехов и Пушкин: обзор театральной афиши января

10:41, 18 января 2021, ПАИ

Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина 19 января приглашает зрителей на первый спектакль после вынужденного перерыва. В январскую афишу театра вошли шесть спектаклей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе театра.

19 и 20 января театр приглашает зрителей на оглушительную комедию «Очень громкая премьера». В спектакле изменился актерский состав: главную роль теперь исполняет актриса Анна Шуваева, также к псковскому зрителю выйдет новый артист театра Георгий Болонев.

Вслед за яркой комедией театр покажет романтическую мелодраму «Метель» в постановке молодого режиссера из Италии Алессандры Джунтини. Роль Марьи Гавриловны впервые исполнит артистка Ксения Чехова. 23 и 24 января на большую сцену возвращается спектакль «Каштанка», который поставила в Пскове актриса театра и кино Юлия Пересильд. В ее интерпретации чеховский рассказ о заблудившейся дворняге превратился в рок-историю о судьбе.

Еще одну постановку по классике – спектакль «Ионыч», который уже шестой год неизменно проходит с аншлагом, – покажут 26 и 27 января.

Завершится январская программа двумя моноспектаклями артистов, которые уже 47 лет работают в Псковском театре драмы. 28 и 29 января на малой сцене народный артист России Владимир Свекольников выступит со своей новой программой «И смех, и грех», в которой он читает Пушкина, Чехова, Крылова. 30 и 31 января к зрителю выйдет Нина Семенова. Актриса под звуки саксофона Аркадия Галковского исполнит свою поэтическую программу «Цветаева и саксофон».

Билеты можно приобрести на сайте или в кассе театра, которая работает ежедневно с 11:30 до 19:30. Театр работает с 25-процентной заполняемостью зала, поэтому количество билетов ограничено.

Часть билетов продается на парные места, то есть вы покупаете один билет, по которому могут пройти два человека. Цены на спектакли мы сохранили прежними. Показы пройдут с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. До встречи на наших спектаклях!