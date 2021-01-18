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Общество

Работу нелегальных кальянных пресекли в Пскове и Великих Луках

В Пскове и Великих Луках полицейские пресекли работу нелегальных кальянных. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В минувшие выходные стражи порядка провели профилактические рейды, в ходе которых проверили, как исполняется указ об ограничении работы заведений досуга.

16 января в Пскове в кальянной, расположенной на улице Рокоссовского, в ночное время установили факт неисполнения правил поведения, утвержденных указом губернатора. Здесь было организовано публичное досуговое мероприятие, в рамках которого посетителям предоставлялись услуги по курению кальяна.

Аналогичный факт 16 января был выявлен и в Великих Луках. Сотрудники ОМВД России пресекли незаконную деятельность кальянной в доме по улице Некрасова. На момент проведения рейда в помещении кальянной находилось около 20 посетителей. По данному факту полицией также осуществляется проверка.

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