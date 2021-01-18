0
12:32
В центре Пскова разбирают главную новогоднюю ель
12:00
На 23 и 24 января придётся пик потепления в Псковской области
11:55
В 14 районах Псковской области квитанции за вывоз ТКО будут приходить до 10-го числа
11:45
Сергей Елизаров провел экоурок для сотрудников завода «Титан-Полимер»
11:14
7,6 км дороги Невель — Язно — граница с Белоруссией приведут в порядок в этом году
08:22
Почти 234 тысячи тестов на коронавирус провели в Псковской области
07:48
Почти 15 тысяч человек вылечились от COVID-19 в Псковской области
Еще новости
Общество

В 14 районах Псковской области квитанции за вывоз ТКО будут приходить до 10-го числа

До 10-го числа текущего месяца будут приходить квитанции за вывоз ТКО в 14 районах Псковской области, сообщили в пресс-службе «Экопрома».

Сроки доставки квитанций изменены в Дновском, Печорском, Красногородском, Куньинском, Плюсском, Себежском, Новоржевском, Гдовском, Палкинском, Усвятском, Струго-Красненском, Новосокольническом, Локнянском, Псковском районах и Пскове.

Первые платежные документы жители указанных районов получили уже в начале этого месяца - квитанции за январь 2021 года.

Главной целью является сокращение сроков доставки квитанций до потребителя для возможности удобной и своевременной оплаты услуг.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Довольны ли вы уборкой снега и льда на улицах Пскова
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Ситуация с ТКО в Псковской области
В 14 районах Псковской области квитанции за вывоз ТКО будут приходить до 10-го числа Псковская область заняла четвёртое место в стране по внедрению раздельного сбора отходов В Пскове возобновил работу Центр обслуживания клиентов регоператора по обращению с ТКО Дело «мусорной» техники: «Экопром» увеличивает парк спецмашин (ВИДЕО) В Новосокольническом районе изменится график вывоза ТКО График вывоза ТКО изменится в Кунье Две несанкционированные свалки убрали в Псковском районе 86 из 300 несанкционированных свалок ликвидируют в Псковской области ВИДЕО: Как регоператор на барже вывозит отходы с острова Залита До сдачи экологической отчетности по Псковской области осталось менее двух месяцев
Посмотреть все материалы сюжета >>>

В центре Пскова разбирают главную новогоднюю ель
18 января 2021
В центре Пскова разбирают главную новогоднюю ель
На 23 и 24 января придётся пик потепления в Псковской области
18 января 2021
На 23 и 24 января придётся пик потепления в Псковской области
В 14 районах Псковской области квитанции за вывоз ТКО будут приходить до 10-го числа
18 января 2021
В 14 районах Псковской области квитанции за вывоз ТКО будут приходить до 10-го числа
Сергей Елизаров провел экоурок для сотрудников завода «Титан-Полимер»
18 января 2021
Сергей Елизаров провел экоурок для сотрудников завода «Титан-Полимер»
7,6 км дороги Невель — Язно — граница с Белоруссией приведут в порядок в этом году
18 января 2021
7,6 км дороги Невель — Язно — граница с Белоруссией приведут в порядок в этом году
Почти 234 тысячи тестов на коронавирус провели в Псковской области
18 января 2021
Почти 234 тысячи тестов на коронавирус провели в Псковской области
Почти 15 тысяч человек вылечились от COVID-19 в Псковской области
18 января 2021
Почти 15 тысяч человек вылечились от COVID-19 в Псковской области
Ещё 183 человека заразились коронавирусом в Псковской области
18 января 2021
Ещё 183 человека заразились коронавирусом в Псковской области

Идет загрузка...