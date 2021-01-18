В 14 районах Псковской области квитанции за вывоз ТКО будут приходить до 10-го числа
До 10-го числа текущего месяца будут приходить квитанции за вывоз ТКО в 14 районах Псковской области, сообщили в пресс-службе «Экопрома».
Сроки доставки квитанций изменены в Дновском, Печорском, Красногородском, Куньинском, Плюсском, Себежском, Новоржевском, Гдовском, Палкинском, Усвятском, Струго-Красненском, Новосокольническом, Локнянском, Псковском районах и Пскове.
Первые платежные документы жители указанных районов получили уже в начале этого месяца - квитанции за январь 2021 года.
Главной целью является сокращение сроков доставки квитанций до потребителя для возможности удобной и своевременной оплаты услуг.