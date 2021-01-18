На 23 и 24 января придётся пик потепления в Псковской области

12:00, 18 января 2021, ПАИ

Ночь с 18 на 19 января в Псковской области будет морозной. Температура опустится до -8...-13 градусов. Об этом Псковскому агентству информации сообщила руководитель Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

«Затем начнётся тёплый период. С 21 по 24 января ожидаются смешанные температуры от -3 до +2, осадки тоже будут смешанные: снег и мокрый снег, ветер южных направлений. За эти дни снежный покров исчезнуть не должен, зима сохранится, но остаток недели пройдёт под знаком плюс. Пик потепления прогнозируется 23 и 24 января, а уже 25 января все, кто успеет соскучиться по морозам, снова будут им радоваться», - уточнила Тала Нещадимова.