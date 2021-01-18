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Общество

В центре Пскова разбирают главную новогоднюю ель

 

Фото ПАИ.

Главную елку Пскова на Октябрьской площади разбирают в эти минуты. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

К обеду 18 января от новогодней ели остался только стальной каркас. Ветви ели, которые снимают с каркаса, грузят  в спецмашины, чтобы отправить на хранение до следующего года. 

  • Главная ель Пскова
    Фото: ПАИ
  • Главная ель Пскова
    Фото: ПАИ
  • Главная ель Пскова
    Фото: ПАИ
  • Главная ель Пскова
    Фото: ПАИ
  • Главная ель Пскова
    Фото: ПАИ
  • Главная ель Пскова
    Фото: ПАИ
  • Главная ель Пскова
    Фото: ПАИ
  • Главная ель Пскова
    Фото: ПАИ
  • Главная ель Пскова
    Фото: ПАИ
  • Главная ель Пскова
    Фото: ПАИ
  • Главная ель Пскова
    Фото: ПАИ

Главную ель областного центра начали устанавливать 9 декабря. На это понадобилось несколько дней. Габариты красавицы – 22 метра в высоту и 8 метров в диаметре. Ее собирала бригада из 10 человек. На основном каркасе размещается 2 500 еловых веток. Вся работа производится вручную. 

В этом году главная псковская ёлка сменила хвою. Оживлённый автомобильный трафик окончательно испортил ту, что была до этого. Каждый раз, когда ветки снимали, монтажёры удивлялись тому, сколько пыли, копоти от автомобилей скапливается на ветках. Их мыли и стирали, пока не было принято решение приобрести новые. В этом году на псковской ёлке появились не только новые ветви, но и новые игрушки.

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