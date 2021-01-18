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Общество

Россети дали старт второму всероссийскому конкурсу «Лидеры энергетики»

Россети дали старт второму всероссийскому конкурсу «Лидеры энергетики», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе псковского филиала компании.

Цель проекта – формирование кадрового резерва для выполнения масштабных задач развития электросетевого комплекса, включая цифровую трансформацию. Подать заявку можно до 31 января. Регистрация и правила участия – на официальном портале Лидерыэнергетики.рф.

Базовые принципы состязаний – открытость, прозрачность и объективность. Присоединиться могут специалисты компаний, чей профиль деятельности соответствует трём трекам, по которым проводится конкурс: реализация услуг и учёт электроэнергии, оперативно-технологическое управление, цифровизация. Возраст – до 50 лет.

Участники получат уникальную возможность оценить свой потенциал по методикам конкурса «Лидеры России» (флагманский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей»), проверить себя в решении актуальных кейсов по электроэнергетической тематике. Многие мероприятия пройдут онлайн. Расширится число соискателей, на виртуальной площадке смогут встретиться специалисты из разных регионов и компаний.

Этапы конкурса:

1. Онлайн-тестирование: интеллектуальные способности, личностные характеристики, управленческий потенциал (до 7 марта). Оценка по методу «360 градусов» с участием коллег по работе (до 30 апреля).

2. Решение профильных кейсов по трекам (до 30 апреля).

3. Финал, где будут определены 100 победителей, в июне в Ростове-на-Дону.

Сроки могут быть скорректированы с учётом эпидемиологической ситуации.

Для сотни лучших победа станет мощным карьерным лифтом, что подтверждается опытом первого конкурса «Лидеры энергетики». Кроме того, 100 лауреатов получат гранты на обучение и возможность участия в программах наставничества. Приз для остальных финалистов – годовой доступ к электронной библиотеке для саморазвития.

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