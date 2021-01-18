Главную ёлку Пскова будут охранять два кота

15:26, 18 января 2021, ПАИ

Главную елку Пскова, которую ежегодно украшают на Октябрьской площади, после разборки будут охранять два кота. Об этом Псковскому агентству информации рассказал директор МКУ «Специализированная служба» Сергей Фёдоров.

«У нас в штате есть два кота, которые охраняют ель от мышей», - сообщил собеседник агентства. Также Сергей Федоров рассказал, что новогоднюю красавицу будут хранить в хорошо отапливаемом помещении. Хвоя будет вывешена на специальных стеллажах для просушки, потом будет упакована в специальную тару, в жесткие ящики.

Ранее сообщалось, что в 2021 году губернатор Псковской области пообещал рассмотреть возможность установки в Пскове живой ели. Но решение останется за горожанами. По словам руководителя «Специализированной службы» искусственная елка может храниться в ящиках долгое время.

«Лет пять точно может храниться. У нас есть запасная хвоя. Закладываем в каждый ящик силикагель», - отметил Сергей Фёдоров.

Главное новогоднее украшение Пскова разобрали сегодня, 18 января.