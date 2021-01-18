0
15:26
Главную ёлку Пскова будут охранять два кота
15:11
Запрет выхода людей на лёд отменили в Пскове
15:00
Макеты официальных символов 11 районов утвердили в Псковской области
14:03
Овен расширит бизнес, Телец станет боссом, а Скорпион переедет в новый дом - гороскоп на 2021 год
13:57
77-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечает Великолукский район
13:23
Шесть очагов коронавируса действуют в Псковской области
13:22
Архитекторы домашнего очага: компания AV-HOUSE создает для псковичей уютные дома
Еще новости
Общество

Главную ёлку Пскова будут охранять два кота

Фото ПАИ.

Главную елку Пскова, которую ежегодно украшают на Октябрьской площади, после разборки будут охранять два кота. Об этом Псковскому агентству информации рассказал директор МКУ «Специализированная служба» Сергей Фёдоров.

«У нас в штате есть два кота, которые охраняют ель от мышей», - сообщил собеседник агентства. Также Сергей Федоров рассказал, что новогоднюю красавицу будут хранить в хорошо отапливаемом помещении. Хвоя будет вывешена на специальных стеллажах для просушки, потом будет упакована в специальную тару, в жесткие ящики. 

Ранее сообщалось, что в 2021 году губернатор Псковской области пообещал рассмотреть возможность установки  в Пскове живой ели. Но решение останется за  горожанами. По словам руководителя «Специализированной службы» искусственная елка может храниться в ящиках долгое время. 
«Лет пять точно может храниться. У нас есть запасная хвоя. Закладываем в каждый ящик  силикагель», - отметил Сергей Фёдоров.

Главное новогоднее украшение Пскова разобрали сегодня, 18 января.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Будете ли вы вакцинироваться от COVID-19?
Проголосовать >>>

Главную ёлку Пскова будут охранять два кота
18 января 2021
Главную ёлку Пскова будут охранять два кота
Запрет выхода людей на лёд отменили в Пскове
18 января 2021
Запрет выхода людей на лёд отменили в Пскове
Макеты официальных символов 11 районов утвердили в Псковской области
18 января 2021
Макеты официальных символов 11 районов утвердили в Псковской области
77-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечает Великолукский район
18 января 2021
77-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечает Великолукский район
Шесть очагов коронавируса действуют в Псковской области
18 января 2021
Шесть очагов коронавируса действуют в Псковской области
До -33 градусов опустилась температура воздуха в Бежаницах
18 января 2021
До -33 градусов опустилась температура воздуха в Бежаницах
Псков в морозы
18 января 2021
Псков в морозы
В центре Пскова разбирают главную новогоднюю ель
18 января 2021
В центре Пскова разбирают главную новогоднюю ель

Идет загрузка...