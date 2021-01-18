Псковских библиотекарей приглашают поучаствовать в конкурсе «Талантливые и перспективные»

15:18, 18 января 2021, ПАИ

В Псковской области с января по апрель 2021 года пройдет X областной конкурс «Талантливые и перспективные» на тему «Библиотекарь онлайн» среди специалистов муниципальных библиотек региона в целях развития кадрового потенциала отрасли, стимулирования творческой деятельности и поддержки профессионального становления библиотекарей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской областной универсальной научной библиотеки.

Конкурс пройдёт в трёх номинациях: онлайн-проект, онлайн-инновация, онлайн-мастер-класс.

Победителей конкурса наградят дипломами лауреатов и памятными призами.

Конкурсные работы принимаются до 30 апреля 2021 года по адресу: 180000, Псков, улица Профсоюзная, 2, ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека», отдел координации деятельности библиотек области или по электронной почте: kmc@pskovlib.ru, с пометкой – на конкурс «Талантливые и перспективные».

Организаторами конкурса являются Псковская библиотечная ассоциация и Псковская областная универсальная научная библиотека.

Подробности и положение о конкурсе можно посмотреть здесь.