Нагрузка на медиков в псковских поликлиниках возросла в 4-6 раз

18:06, 18 января 2021, ПАИ

В 4-6 раз возросла нагрузка на медиков в псковских поликлиниках. Об этом рассказала заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина в эфире проекта ПАИ-live 18 января.

Надежда Рагозина отметила, что после многочисленных жалоб на очереди в поликлиниках были проведены рейды во всех трех городских поликлиниках.

«Это не катастрофа, когда в каждый кабинет стоит по 2-3 человека, – отметила спикер. – В идеале ни одного человека не должно быть, но масштаб ужаса преувеличен».

Надежда Рагозина добавила, что большая часть медработников не трудоспособна в связи с заболеваниями, в том числе с коронавирусом.

«Нагрузка возросла на одного медика в 4-6 раз, – подчеркнула спикер. – Плюс это были праздники, с этим тоже было связано формирование очередей».

Рагозина отметила, что поликлиники вернулись в плановый режим работы после праздников.