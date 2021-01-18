Псковичам объяснили, почему надо приходить на вакцинацию в строго назначенное время

18:13, 18 января 2021, ПАИ

Почему надо приходить на вакцинацию в строго назначенное время, рассказала заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина в эфире проекта ПАИ-live 18 января.

«Ампула рассчитана на пять доз и было бы не по-хозяйски позволить пропасть остаткам», - отметила Надежда Рагозина, добавив, что для проведения вакцинации формируются группы, кратные пяти.

В связи с этим спикер подчеркнула, что нужно являться в назначенное время и дату, чтобы вакцина не пропала.